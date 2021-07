Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (63 de ani), patronul celor de la FCSB, nu și-a luat gandul de la noul stadion din Ghencea, inaugurat pe 7 iulie intr-un eveniment grandios. Noua arena din Ghencea a gazduit miercuri primul ei meci. CSA Steaua a caștigat fara emoții amicalul cu OFK Belgrad, scor 6-0. Latifundiarul din Pipera…

- Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, a vorbit despre ultimul episod petrecut in razboiul pe care clubul sau il duce cu CSA Steaua. Latifundiarul din Pipera considera ca a repurtat o victorie in instanța, pentru ca echipa Armatei nu mai are calitate procesuala incepand din anul 1998. Reacția lui Gigi…

- Ilie Dumitrescu a analizat-o pe FCSB și a incercat sa explice de ce Gigi Becali a ales din nou un antrenor fara experiența pentru banca echipei sale. Latifundiarul din Pipera a negociat cu Marius Șumudica și Nicolae Dica, dar dupa ce a fost refuzat de acesta l-a ales pe Dinu Todoran (42 de ani), tehnician…

- Ce gest a facut Gigi Becali dupa ce a ramas fara permis? Celebrul afacerist a incalcat legea. Ce a facut latifundiarul din Pipera pentru a fi mustrat de catre oamenii legii? Iata ce s-a intamplat cu acesta! Gigi Becali a ramas fara permis. Ce a facut dupa ce a fost mustrat de oamenii legii? Gigi […]…

- Sarbatorile Pascale nu i-au priit deloc lui Gigi Becali! Latifundiarul din Pipera a ramas in a doua zi de Paște fara permis de conducere. Milionarul a fost prins de oamenii legii conducand cu peste 100 de kilometri pe ora in localitate, incalcand astfel legea.

- Finanțatorul FCSB arunca bomba. Gigi Becali e foc și para din cauza vaccinului anti-COVID. De ce nu vrea sub nicio forma latifundiarul din Pipera sa se imunizeze impotriva coronavirusului.”Apasa, ma, pe tragaci, nu imi pune niciun vaccin mie, ma!”. Gigi Becali, declarații halucinante despre vaccinare…

- Tratamentul anti-covid al lui Gigi Becali a fost refuzat de Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii. Dezvaluirea a fost facuta chiar de latifundiarul din Pipera, la Romania Tv. Latifundiarul din Pipera a dezvaluit ca tirul plin cu medicamente anti-covid a fost retinut la vama timp de…

- Gigi Becali, 62 de ani, a declarat ca nu va plati prejudiciul cerut de CSA Steaua, in valoare de 36 de milioane de euro, indiferent de verdictul final al procesului. Latifundiarul din Pipera a explicat de ce nu va fi obligat sa plateasca prejudiciul celor de la Clubul Sportiv al Armatei in caz ca va…