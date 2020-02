Ian Thorpe, legenda natatiei australiene, a afirmat ca sportivii nu ar trebui sa puna visul lor olimpic inaintea propriei sanatati, atunci cand vor decide daca vor concura sau nu la Jocurile de la Tokyo, in conditiile in care autoritatile sanitare isi continua lupta pentru a opri propagarea noului coronavirus, informeaza Reuters.



Se crede ca noul virus Covid-19 isi are originea intr-o piata de animale din orasul chinez Wuhan, unde a fost depistat la finele anului trecut, iar pana acum a infectat aproximativ 80.000 de persoane si a ucis peste 2.700 de oameni la nivel mondial, majoritatea…