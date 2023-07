Stiri pe aceeasi tema

- Ieri s-a incheiat o etapa din viața a mii de elevi buzoieni. Cu emoție și speranța, fiecare a așteptat sa vada „Reușit” in dreptul numelui sau, pe pagina dedicata afișarii rezultatelor la Bacalaureat. Gandul absolvenților de liceu zboara acum catre o noua etapa a vieții, caci facultatea le deschide…

- Diana Necula este un lider al generației ei. Saptamana aceasta a susținut examenul de Bacalaureat și astazi este in Piața Centrala din Buzau, unde vinde producția parinților ei, la taraba cu numarul 227. Diana e absolventa de Hasdeu și este deja admisa la Facultatea de Medicina din București, deoarece…

- Are 19 ani, este din Vernești, iar ziua de astazi a fost pentru ea una speciala, caci a marcat incununarea celor patru ani de studiu de liceu, finalizați cu zece pe linie. Edvina Dobre, unul dintre cei doi șefi de promoție de la „Eminescu”, a fost admisa la nu mai puțin de 12 facultați de …

- Doamna Maria Oltean este producator de branzeturi din județul Bistrița. Vinde caș, branza și urda de oaie, in Piața din Cartierul 7 Noiembrie. Podusele sunt naturale și practic ți se topesc in gura de bune ce sunt. Va invitam sa o vizitați! Țaranii noștri! Doamna Maria din Bistrița at Sursa articolului:…

- Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC , in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean ISJ Constanta, organizeaza miercuri, 31 mai 2023, o festivitate de premiere a elevilor care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile de biologie desfasurate…

- S-a nascut, a copilarit, a studiat si si-a inceput cariera artistica in Romania, insa de mai bine de patru decenii locuieste in Suedia, dupa ce regimul comunist a fortat-o pur si simplu sa-si paraseasca tara natala.

- Romanii nu scot mai mulți bani din buzunar doar pentru plata facturilor, scumpirile au afectat și produsele alimentare de baza. Daca, pana acum, cei care voiau sa plateasca mai puțin evitau supermarketurile și mergeau in piețe, mulți au avut parte de surprize neplacute la taraba. Cat a ajuns sa coste…