Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, intr-o partida ce a contat pentru faza a I-a din Cupa Romaniei, ediția 2019-2020, CSM Campia Turzii a pierdut la Buzau cu scorul de 0-3 (17-25; 19-25; 20-25). Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Știința Explorari va intalni in prima faza a Cupei Romaniei, in deplasare, Steaua București, liderul seriei Est a Diviziei A2. Partida se va juca joi, 21 noiembrie, de la ora 17.30, și va fi arbitrata de Lucian Nastase (Galați) și Bogdan Stoica (București). Programul meciurilor din faza I a Cupei Romaniei:…

- Liceul Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicatii Constanta, bd. Al.Lapusneanu nr.15, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioada nedetrminata de ingrijitoare. Conditii specifice de participare la concurs: nivelul studiilor: generale medii; vechime…

- Editia cu numarul 26 „Cupei Lyceum” se desfasoara incepand din data de 12 noiembrie in scolile din municipiu, competitia dedicata elevilor din ciclul liceal urmand sa se incheie in data de 28 a acestei luni. Un numar de 30 de echipe din 12 licee vor participa la competitie, urmand a se duela la disciplinele…

- Trofeul Festivalului National de Muzica Pop „Stelele Cetatii” 2019, in valoare de 2.500 de lei, a fost castigat de Amalia Ioana Popa (19 ani), din Oradea, judetul Bihor. Finala concursului – aflat, anul acesta, la cea de-a 37-a editie – s-a desfasurat sambata si duminica (26 si 27 octombrie 2019),…

- Ciclistul slovac Peter Sagan, campionul mondial din 2015 pana in 2017, va participa anul viitor pentru prima data la Turul Italiei, a anuntat joi echipa sa, BORA-hansgrohe.''Italia ocupa un loc special in inima mea.

- Octavian Ursulescu (n. 17 iulie 1947, sat Campul Cetații, județul Mureș) este un prezentator de televiziune. Octavian Ursulescu s-a nascut in 1947 in județul Mureș, a absolvit Liceul „Dimitrie Cantemir” din București, a fost distins cu premiul II la Olimpiada Naționala de Matematica, in 1970 a absolvit…

- Actorul Raul Andrici, care joaca in filmul "Pisica verde" rolul unui criminal, venise cu un verisor sa vada filmul in care are un rol principal. Era vorba de debutul in cinematografie pentru tanarul actor, scrie Adevarul. Raul Andrici este absolvent al Liceului de Arte "Ion Vidu" (castigator in acest…