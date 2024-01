Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au blocat, miercuri seara, drumul care leaga Timișoara de Lugoj, unde forțele de intervenție incearca sa salveze un barbat care amenința ca se arunca de pe o pasarela, scrie publicația locala Opinia Timișoarei.Traficul este blocat la ieșirea din Lugoj catre Coșteiu, unde la 4 ore de la apelul…

- Marți, 2 ianuarie, la ora 20:44:31 (ora locala a Romaniei), s-a produs in județul Timiș un cutremur slab cu magnitudinea de 2.6 grade pe scara Richter, la 0 adancime de 2.3 kilometri, care a fost resimțit și la Lugoj. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Meteorologii anunta, duminica, cod galben de vant puternic, in zona de munte a judetului Suceava.Potrivit ANM, pana la ora 11.00, se vor semnala intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 90...100 km/h. Este vizata zona de munte, la altitudini de peste 1800 m, din judetul Suceava.…

- REȘIȚA – Junioarele III de la Liceul Teoretic „Traian Vuia” au obținut sambata, 16 decembrie, al doilea succes din acest campionat și au invins, scor 30-17, Liceul cu Program Sportiv Targu Jiu! Fetele au reușit sa caștige, chiar daca din echipa a lipsit o jucatoare importanta. Totuși, formația reșițeana…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, reprezentanta de domnul Ion SIMU ALEXANDRU, Director General, si Asocierea RailWorks, reprezentata de domnii Gabriel STANCIU din partea SC Alstom Transport SA (lider de asociere) si Mihai HUMA din partea SC Arcada Company SA, au semnat vineri 15 decembrie 2023,…

- Proiectul de reabilitare a caii ferate Caransebeș – Timișoara – Arad are, in cele din urma, executant pentru fiecare dintre patru loturi. Pentru primele trei, contracte exista inca din noiembrie 2022, iar vineri, 15 decembrie, a fost semnat și cel pentru cel de-al patrulea, in valoare de 1,34 miliarde…

- Pompierii din Timișoara, Lugoj, Buziaș și Faget au intervenit la un accident rutier cu victime multiple, in care a fost implicata o cisterna de transport substanțe periculoase, un microbuz și doua autoturisme. Din fericire, a fost doar un exercițiu cu forțe și mijloace in teren desfașurat…

- Meteorologii au emis, miercuri, avertizari nowcasting cod galben de vant puternic, pentru cinci judete, si anunta rafale de vant de pana la 90 de kilometri la ora, in zonele montane.Potrivit ANM, avertizarea este valabila pana la ora 12.00 si vizeaza:Judetul Caras-Severin, zona de munte de peste 1800…