Oligarhii ruși, convocați de Putin pentru a-i liniști. „Statul va fi alături de antreprenori” Oficial, Rusia nu se teme de sancțiuni, chiar daca acestea vin din toate parțile. Președintele rus Vladimir Putin se bazeaza pe exporturile de gaze si petrol, precum si pe Fondul National de Rezerva de 640 de miliarde de dolari. Putin a ținut, insa, sa-i linișteasca pe oligarhii ruși, cei care conteaza cel mai mult pentru Kremlin, și i-a chemat la discuții. „Țara va reusi si in orice caz statul va fi alaturi de antreprenori”, le-a transmis Putin. Intalnirea a avut loc in sala mare Ekaterininsky, unde membrii Consiliului de Securitate trebuiau sa aprobe la televizor decizia de razboi a sefului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

