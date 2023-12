Stiri pe aceeasi tema

- Corala Filarmonicii și Orchestra Simfonica ale Filarmonicii Oltenia , sub bagheta reputatului dirijor Nicolae Moldoveanu au interpretat magistral, vineri seara, „ORATORIUL de CRACIUN” de Johann Sebastian Bach. Au urmat critici și cuvinte dure la adresa consilierului care s-a gandit la desființarea coralei.…

- La inițiativa unui consilier local, Primaria Craiova se transforma in sabia lui Damocles pentru Filarmonica „Oltenia” Craiova. Corala Academica a instituției este in pericol sa fie desființata, la propunerea consilierului Ionuț Parvulescu. In amendamentele transmise de acesta (vezi la final), corul…

- Cea de a doua conferința a Atelierului Synaxis, intitulata „Ironologia ca antropologie a ironiei existențiale” are loc astazi, la ora 18.00, la Salonul expozițional – parter, Muzeul Carții și Exilului din Craiova. Prelegerea va fi susținuta de lect. univ. dr. Liviu Iulian Cocei, cadru didactic la Facultatea…

- Restanța din etapa a doua din LNBM dintre CS Valcea și SCM Universitatea Craiova s-a disputat joi seara, iar caștig de cauza a avut formația lui Vitaly Stepanovski. Derby-ul Olteniei s-a incheiat cu victoria craiovenilor, scor 78-77, iar alb-albaștrii au bifat, astfel, cel de-al patrulea succes consecutiv…

- Festivalul Internațional „Craiova Muzicala” sarbatorește 50 de ani de excelența muzicala cu un program excepțional. FFestivalul se desfașoara in perioada 24 noiembrie – 15 decembrie. Deschiderea grandioasa pe 24 noiembrie aduce in prim-plan celebrul concert vocal-simfonic „Carmina Burana” de Carl Orff.…

- Compania de Apa Oltenia a lansat licitația pentru proiectarea și execuția utilitaților publice de alimentare cu apa și canalizare necesare Spitalului Regional de Urgența, care se va construi la Craiova. Apa potabila va fi adusa de la Stația Șimnic, printr-o conducta cu o lungime de peste 2 kilometri.…

- Pe fondul schimbului dur de replici PSD-PNL, Nicolae Ciuca a transmis, sambata, ca prioritare pentru guvernarea liberala sunt dezvoltarea locala și absorbția ”record a fondurilor europene”. ”In guvernele liberale, dezvoltarea locala a fost intotdeauna o prioritate, iar dovada stau programe de investiții…

- Dorel Stoica (44 de ani), fostul capitan al FCU Craiova de dinainte de dezafiliere, lauda din Anglia prestația echipei sale de suflet in derby-ul de sambata cu CS Universitatea Craiova, scor 1-1. „Echipa mea U Craiova, cum ii zic eu, a jucat fotbal, și-a creat ocazii, merita victoria. A fost echipa…