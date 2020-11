Olguța Vasilescu, umilită crunt ÎN DIRECT! Nu poate organiza nimic Organizarea unor targuri de Craciun in plina pandemie mi se pare imposibila și inoportuna, spune președintele Klaus Iohannis , dupa ce Olguța Vasilescu a anunțat pe Facebook ca Targul de Craciun de la Craiova se va ține in acest an. Intrebat, marți seara, despre anunțul primarului din Craiova, Lia Olguța Vasilescu, potrivit careia se va organiza in targ de Craciun in oraș, Iohannis a raspuns: „Dupa parerea mea, organizarea unui targ de Craciun in plina pandemie, cand avem totuși inca aproape 10.000 de cazuri noi in fiecare zi, mi se pare imposibila și inoportuna”. Intrebat daca are un mesaj pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

