- Aurelia Filip și Daniela Barbu, de la PSD, vor ocupa funcțiile de viceprimari ai municipiului Craiova. Asta a rezultat in urma votului dat in acest moment in ședința de consiliu local. O ședința in care s-a produs tradarea in PNL, consilierul local Dan. Diaconu trecand in tabara PSD și inclinand astfel…

- Tradare in PNL.Surpriza mare la ședința Consiliului Local Craiova din aceasta dimineața. S-a intamplat inca de la primul vot, cand s-au facut propunerile pentru președintele de ședința. Alianța PNL și USR-PLUS care, teoretic avea majoritatea in CL, l-a propus pe Marian Vasile, iar tabara formata din…

- Pe edilul reales al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, ziua de azi 13 noiembrie 2020, a fost, din nou, una cu ghinion, fapt pentru care mai are de așteptat pana sa ii fie validat mandatul. Inca o zi cu ghinion pentru Olguța Vasilescu Astazi, printr-o ședința de indata a Consiliului Local Craiova, Lia Olguța…

- Saptamana decisiva la Primaria Craiova . Municipiul Craiova ar putea avea din aceasta saptamana conducerea rezultata in urma alegerilor locale din data de 27 septembrie. Contestarea mandatului obținut de Lia Olguța Vasilescu a facut ca investirea acesteia sa intarzie, iar Craiova sa devina singurul…

- Consiliul Local și-a incheiat mandatul cu scandal. Consilierii municipali din partea PNL, care in viitorul legislativ local vor avea majoritatea, au criticat graba cu care a fost convocata, joi, o ședința extraordinara pentru o rectificare bugetara, dar și pentru doua hotarari care „puteau fi lasate…

- USR-PLUS vrea alianta doar cu PNL. Alianta USR-PLUS de la Craiova a iesit, ieri, la inaintare si a anuntat ca este dispusa sa incheie o alianta cu PNL si sa se creeze, astfel, o majoritate in Consiliul Local. PNL a obtinut la Craiova, in urma votului de duminica, noua mandate de consilieri locali, in…

- Reprezentanții Alianței USR-PLUS vor sa formeze majoritatea in Consiliul Local (CL) Craiova impreuna cu PNL, iar cele doua formațiuni politice sa aiba cate un viceprimar. Președintele USR Dolj, deputatul Adrian Prisnel, a declarat, marți, 29 septembrie, ca formațiunea sa va avea majoritatea alaturi…

