Olgun Chemal, medic stomatolog implantolog: „Implantul dentar este dispozitivul medical cel mai apropiat de dintele natural“

- La fiecare jumatate de ora, un roman sufera un infarct, iar unul din zece pacienti nu supravietuieste. Statistica aparține Societatii Romane de Cardiologie, care avertizeaza ca afecțiunile inimii și cele circulatorii reprezinta principala cauza de mortalitate din Romania. Dintr-un sfert de milion…

Romania is looking at every single possibility regarding gas supply, and Azerbaijan certainly is a source and a supply route with natural gas, the Minister of Energy, Virgil Popescu, said on Monday, during a press briefing in Government.

The President of the National Health Insurance House (CNAS) Adela Cojan approved the procedure by which foreign citizens or stateless persons in special situations, coming from the area of the armed conflict in Ukraine, can access medical services on the territory of Romania.

- Ukrainian citizens arriving in Romania have the right to access all types of medical services during their stay in our country, while in the case of those who wish to obtain the refugee status, the specific legal provisions in force apply, said the Minister of Health, Alexandru Rafila, on Friday,…

- Octavian Riu, un barbat de 36 de ani din Tulcea, a aflat abia in urma cu patru ani ca tatal lui nu e de fapt cel biologic. Vestea i-a fost data chiar de cel care a avut grija pana atunci de el. Cum a reacționat cantarețul-stomatolog la vestea primita.

- Romanii care ingrijesc bolnavi de cancer vor putea beneficia de concediu medical. Deputații au adoptat un proiect de lege care prevede 45 de zile de concediu medical pe an pentru salariații care au in ingrijire pacienți oncologici, informeaza Realitatea Plus. Concediul va fi acordat doar daca…

- 259 de focare de COVID-19 se inregistreaza in acest moment in spitalele din Romania. 3.105 cazuri de infectare se inregistreaza in randul personalului medical și al pacienților internați inițial cu alte afecțiuni, anunța Ministerul Sanatații. Practic, o parte dintre pacienții care s-au internat cu alt…

- Xiaomi a lansat in Romania doua noi gadget-uri: Smartwatch -ul Redmi Watch 2 Lite și caștile Redmi Buds 3 Lite. Redmi Watch 2 Lite va avea un preț recomandat de vanzare incepand de la 349.99 lei. Redmi Buds 3 Lite vor avea un preț recomandat de vanzare incepand de la 129.99 lei. In plus, pana pe 23…