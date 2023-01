Olena Zelenska critică acid elita Davos: „Nu o folosiţi toţi împreună Prima Doamna ucraineanca Olena Zelenska i-a indemnat marti, la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, in Sala Mare a Palatului Congreselor, pe participanti – ministri si mari patroni – sa se uneasca pentru a pune capat razboiului rus din Ucraina. Zelenska a venit personal in statiunea din Alpii elvetieni, insotita de mai multi membri ai Guvernului de la Kiev, parlamentari si antreprenori ucraineni. ”Ceea ce va reuneste este influenta”, a spus Zelenska elitei mondiale, adunata in Sala Mare a palatului Congreselor. „Insa nu o folositi toti impreuna”, i-a reprosat ea. De la inceputul acestui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

