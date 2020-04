Olandezii, obligați să decidă singuri când începe relaxarea după pandemie Oficialii din țara lalelelor realizeaza, la nivel de stat, o ancheta sociala in cadrul careia cetatenii sunt intrebati care este strategia pe care o considera oportuna impotriva coronavirusului in perspectiva introducerii masurilor de relaxare . Oamenilor le sunt prezentate mai multe scenarii, fiecare cu consecințele sale imediate, avantaje și inconveniente. Pana acum olandezii s-au aflat in ”izolare inteligenta”, o varianta mai puțin stricta decat in Spania sau Italia de distanțare sociala. Cetatenii au putut iesi la plimbare si sa practice jogging, mentinand insa distanta de siguranta, și fiindu-le… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

