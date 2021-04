Olanda: Premierul Mark Rutte a supravieţuit unei moţiuni de cenzură Premierul Mark Rutte a supravietuit in noaptea de joi spre vineri unei motiuni de cenzura in parlamentul olandez, depusa de opozitia care l-a acuzat ca a mintit in timpul negocierilor pentru formarea coalitiei de guvernare, informeaza AFP si Reuters.



"Raman prim-ministru. Parlamentul mi-a dat un mesaj serios si voi face tot ce pot pentru a recastiga increderea" a declarat presei Rutte, al carui partid liberal VVD a castigat alegerile legislative din 17 martie.



"A fost o chestiune foarte serioasa, pentru care mi-am oferit scuze", a spus Rutte, care a primit sprijinul celor…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

