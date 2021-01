Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul premierului olandez Mark Rutte a demisionat astazi in urma unei anchete parlamentare care a descoperit ca guvernul sau a ruinat financiar mii de familii, anunța Reuters . Raportul comisiei de ancheta afirma ca 10.000 de familii au fost forțate sa replateasca subvenții pentru creșterea copiilor…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va anunta, in cursul serii de luni, noi masuri menite sa stopeze cresterea alarmanta a numarului de infectari cu noua varianta a coronavirusului, a indicat un purtator de cuvant al Downing Street, transmit Reuters si AFP. Premierul Johnson va avea…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte a impus noi restrictii pentru a incetini raspandirea noului coronavirus in Olanda si a precizat ca guvernul are in vedere interdictii de circulatie si inchiderea scolilor, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Noile masuri, care includ interzicerea reuniunilor publice…

