Olanda începe construirea unei conducte de hidrogen de 1,5 miliarde EUR pentru a reduce dependența de gazul natural Astazi, Țarile de Jos au inceput oficial sa construiasca o conducta de hidrogen cu o lungime de 1.200 km – pe fondul unei eforturi la nivel continental de a indeparta Europa de la gazul natural. Prima secțiune a conductei va merge de la Maasvlakte – o extindere masiva a Europoort din Rotterdam (cel mai mare port al Europei) – la aproximativ 30 de kilometri in interior pana la o rafinarie de gaze din Pernis, condusa de gigantul petrochimic Shell. Aceasta faza este programata sa se deschida in 2025 la un cost de 100 de milioane de euro, scrie thenextweb.com. La ceremonia de taiere a panglicii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

