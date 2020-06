Olanda: Exporturile de flori se prăbuşesc, din cauza crizei Pandemia de coronavirus (COVID-19) a redus semnificativ exporturile Olandei de flori, acestea fiind printre cele mai cunoscute produse si importante produse de export ale tarii, a anuntat Oficiul de Statistica, transmite DPA, informeaza AGERPRES . Exporturile olandeze de flori taiate s-au redus cu 35% in aprilie, fata de perioada similara din 2019, in timp ce exporturile de bulbi de flori au inregistrat un declin de 18%, arata datele oficiale. Totusi, exporturile olandeze de fructe si legume, o alta sursa importanta de venituri pentru micuta tara din nordul Europei, s-au mentinut la un nivel ridicat,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

