Partidul conservator VVD al premierului Mark Rutte este considerat favorit pentru castigarea unui nou mandat la alegerile legislative de la 15-17 martie, care sunt vazute in mare masura ca un referendum asupra modului in care formatiunea politica a gestionat pandemia de coronavirus, relateaza Reuters.



In Olanda, sunt interzise adunarile publice cu mai mult de doua persoane, restaurantele si barurile sunt inchise si este in vigoare prima interdictie de circulatie pe timpul noptii de dupa Al Doilea Razboi Mondial, astfel ca scrutinul se va desfasura timp de trei zile, pentru a permite…