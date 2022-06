Reprezentantii Guvernului olandez au dezvaluit ca Olanda are cea mai mare creștere a cheltuielilor militare de la sfarsitul Razboiului Rece, potrivit Sky News. Ministrul Apararii, Kajsa Ollongren, a declarat miercuri ca „amenintarile din lume si razboiul din Ucraina arata ca pacea si securitatea nu pot fi considerate ca fiind de la sine intelese”. Ca urmare, autoritatile olandeze au decis sa creasca foarte mult cheltuielile militare. Olanda are o creștere a cheltuielilor militare de la finele Razboiului Rece impresionanta, dupa ce a suplimentat cu peste 5 miliarde euro pe an bugetul apararii Suma…