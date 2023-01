Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, potrivit Reuters. Fii…

- Germania „nu are niciun plan de a trimite tancuri Leopard 2 in Ucraina”, a declarat un purtator de cuvant al guvernului, potrivit Sky News, relateza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, i-a transmis, joi seara, presedintelui SUA, Joseph Biden, intentia Berlinului de a livra Ucrainei tancuri, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Germania a furnizat Ucrainei rachete suplimentare pentru sistemul de aparare antiaeriana IRIS-T și 5.000 de obuze de artilerie de calibru 155 mm, reiese din lista actualizata publicata, joi, pe site-ul Ministerului german al Apararii, noteaza TASS, potrivit RADOR. Fii la curent cu cele mai…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a propus, miercuri, reluarea cooperarii comerciale cu Rusia dupa eventuala incheiere a razboiului din Ucraina, dar Administratia de la Moscova a respins propunerea liderului de la Berlin, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Adunarea Parlamentara a Alianței Nord-Atlantice a recunoscut Federația Rusa ca țara terorista, a declarat Yegor Chernev, deputat și șef al delegației permanente a Ucrainei la Adunarea Parlamentara a NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Purtatorul de cuvant al comandamentului Forțelor Aeriene Ucrainene, Iuri Ihnat, a declarat, vineri, ca Iranul are o gama larga de drone care ar putea crea probleme Ucrainei, daca sunt folosite de Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Wagner Group, compania militara privata susținuta de stat, care a jucat un rol cheie in invazia Ucrainei de catre Rusia, supravegheaza fortificarea Oblastului Belgorod de-a lungul graniței sale cu Ucraina, potrivit lui Yevgenii Prigojin, fondatorul grupului și aliatul apropiat al președintelui rus…