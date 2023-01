Stiri pe aceeasi tema

- Declanșarea razboiului din Ucraina, in viziunea Occidentului nejustificat, ii poate aduce mari probleme lui Vladimir Putin. De altfel, problemele sunt deja evidente, numai ca ar putea fi pe termen și mai lung. Analiștii vorbesc de lovitura crunta primita de Rusia, și ca Putin aproape ca nu mai are scapare.…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a afirmat miercuri seara ca Ucraina va decide cum se va incheia razboiul cu Rusia, iar presedintele Volodimir Zelenski a explicat, in conferinta de presa de la Washington, ca o „pace justa” presupune restabilirea integritatii teritoriale. „Presedintele Vladimir Putin…

- „Cel mai bine ar fi ca britanicii sa lase in sfarsit libere Insulele Malvine si sa le restituie argentinienilor. Insulele Falkland nu sunt ale Marii Britanii, ci ale Argentinei. Si felicit selectionata Argentinei pentru victoria meritata la fotbal. La fel sa reuseasca si in politica externa”, a scris…

- Ucraina a fost din nou atacata de Rusia, in timp ce soldații lui Zelenski se lupta cu frigul și problemele de electricitate. Atacurile rusești au venit la scurt timp dupa ce Ucraina a atacat la randul ei un depozit rusesc de muniție, distrugand mai multe resurse militare. In cursul discursului sau nocturn,…

- In timp ce iarna iși arata tot mai des colții, Rusia continua cu bombardamente puternice asupra infrstructurii energetice a Ucrainei, lasand milioane de cetațeni in suferința. In mesajul sau zilnic, Volodimir Zelenski nu a mai reușit sa țina pasul cu optimismul exprimat pana acum, solicitand ajutor…

- Un incendiu izbucnește și la Kiev dupa ce doua blocuri de locuințe au fost lovite de rachete rusești. Primarul orașului, Vitali Klitschko, a declarat ca structurile din centrul Kievului au fost lovite in timpul unei lovituri cu rachete rusești asupra capitalei Ucrainei, marți (15 noiembrie). Imagini…

- "Pot confirma ca (ministrul de externe) Serghei Lavrov va conduce delegatia rusa la G20. Programul presedintelui Putin este inca in curs de elaborare, el ar putea participa virtual", a declarat Iulia Tomskaia, sefa de protocol la ambasada Rusiei in Indonezia.Acest anunt survine dupa cateva luni de incertitudine…

- Germania si China au convenit sa respinga orice idee de atac nuclear in razboiul din Ucraina, a declarat vineri cancelarul german Olaf Scholz la finalul unei vizite la Beijing, in contextul in care Rusia a evocat in mod repetat aceasta amenintare, relateaza digi24.