- Sirenele de raid aerian au rasunat in toata Ucraina sambata dupa-amiaza, pentru a doua oara intr-o singura zi. Tot ieri, 25 februarie, in apropierea orașului Mariupol s-au auzit mai multe explozii intr-o zona in care erau concentrate trupe ruse. Moscova a cucerit pana acum, de la inceputul invaziei,…

- Cancelarul german Olaf Scholz considera ca nu sunt sanse pentru un final negociat al razboiului dintre Rusia si Ucraina decat dupa ce Moscova va fi de acord sa-si retraga fortele din teritoriile ocupate, transmite vineri DPA, preluata de Agerpres. ”In momentul in care ei vor anunta ca retragerea trupelor…

- Occidentul ar trebui sa-si mentina toate optiunile deschise in ceea ce priveste livrarile de arme catre Ucraina, inclusiv pe aceea de a trimite foarte necesarele avioane de lupta, a declarat presedintele lituanian Gitanas Nauseda, relateaza marti DPA. „Aceste linii rosii trebuie incalcate”, a declarat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat duminica Germania, la 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysee, ca „locomotiva” franco-germana sa devina „pioniera refondarii Europei”, relateaza agentiile AFP si DPA. „Avem o imensa munca in fata noastra pentru a ne atinge obiectivul unei Europe…

- Administratia Biden era blocata intr-un impas cu Germania pe tema trimiterii de tancuri de lupta in Ucraina inainte de intalnirea-cheie a liderilor occidentali din domeniul apararii care are loc vineri in Germania, relateaza CNN . Germania a declarat ca va transfera Kievului vehicule de lupta de infanterie,…

- UPDATE 07:00 - Liderii NATO, intalnire in Germania pentru discuții pe tema ajutoarelor pentru UcrainaAliatii Ucrainei se vor reuni vineri la baza aeriana americana Ramstein, in Germania, pentru a decide asupra suplimentarii ajutorului militar acordat Kievului. Inaintea discutiilor, a crescut presiunea…

- Plenul Parlamentului European (PE) i-a cerut miercuri cancelarului german Olaf Scholz sa permita ''fara alte intarzieri'' furnizarea de tancuri moderne Leopard 2 catre Ucraina pentru ca aceasta tara sa poata sa se apere in continuare in fata Rusiei primind garantii occidentale,

- Cancelarul german Olaf Scholz, intr-un interviu acordat Bloomberg, a declarat ca Berlinul sprijina Kievul in toate modurile posibile, dar incearca sa previna o ciocnire directa intre Rusia și NATO. Scholz a remarcat ca negociaza cu aliatii despre posibilul transfer de tancuri grele la Kiev, subliniind…