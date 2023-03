Oierii se plâng de prețurile de batjocură oferite de samsari. ‘’Au ajuns oamenii să ne urască” Crescatorii de oi spun ca samsarii s-au vorbit intre ei sa le ofere un preț de batjocura pentru mieii de Paște: 16,5 lei/kg in viu. In același timp, oierii se plang ca exista o campanie media impotriva lor de care profita supermarketurile ca sa aduca marfa din afara. Cum mai sunt doar cateva saptamani pana la Paște și oierii și-au facut planuri de vanzari. ‘’Oameni buni, chiar noi ciobanii suntem de batjocura. Auzi preț ce mi s-a oferit azi pe miei, 16,5 kg in viu, noi chiar suntem fraierii samsarilor. Nu dați mieii oameni buni sub 22 de lei kg, plus Anafu, ca va bateți joc de munca voastra. Toți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

