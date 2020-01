În acelasi fel în care actioneaza alte zone ale guvernului aflate sub o puternica influența ideologica extremista, Itamaraty-ul (denumire sub care mai este cunoscut Ministerul Relatiilor Externe al Braziliei, ca urmare a numelui purtat de cladirea în care îsi are sediul; n. trad.) ministrului relatiilor externe Ernesto Araújo a reacționat inegal la atacul american în care a fost ucis în apropierea aeroportului de la Bagdad generalul iranian Qasem Soleimani, al doilea om puternic al teocrației persane, dupa ayatolahul Ali Khamenei. Fara nici una dintre…