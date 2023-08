Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au arestat un ofiter al agentiei de achizitii militare, suspectat ca a transmis informatii serviciilor secrete rusesti, a anuntat biroul procurorului federal, informeaza Reuters.

- Polonia a arestat un cetatean din Belarus banuit de spionaj in favoarea Moscovei, in cadrul unei ”retele de spionaj ruse”, a anuntat vineri, 4 august, guvernul polonez, transmit Reuters si Agerpres . ”Belarusul Mihail A. a participat la recunoasterea unor instalatii militare si porturi. A desfasurat…

- Un opozant politic rus de 55 de ani a fost pus sub acuzare in Germania pentru ca ar fi incercat sa incendieze o cladire locuita de salariati ai agentiei de presa ruse RIA Novosti, a anuntat luni Parchetul general de la Berlin, insarcinat cu cele mai sensibile cazuri.

- Germania va aloca subventii de 900 de milioane de euro pentru statii de incarcare a vehiculelor electrice. Germania urmeaza sa aloce pana la 900 de milioane de euro sub forma de subventii pentru extinderea retelei de statii de incarcare a vehiculelor electrice in randul gospodariilor si companiilor,…

- Liderii din NATO nu ii vor lansa Ucrainei invitatia de a adera la Alianta Nord-Atlantica la summitul de la Vilnius de la mijlocul lunii iulie, a declarat luni secretarul general Jens Stoltenberg, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . „La summitul de la Vilnius si in cadrul pregatirilor pentru summit,…

- X9 a fost unul dintre cele doua proiecte codificate schitate pe scurt de fostul sef de elicoptere Lutz Bertling, in 2012, alaturi de inlocuitorul X6 SuperPuma, care a fost abandonat ulterior, deoarece preturile scazute ale petrolului si gazului au lovit o posibila baza de clienti cheie. De atunci, s-a…