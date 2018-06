Stiri pe aceeasi tema

- Un subofiter al SPP, angajat din anul 2014, a fost gasit decedat, joi seara, în postul de paza de la obiectivul Uzlina, judetul Tulcea, informeaza un comunicat de presa al Serviciului de Protectie si Paza.

- Politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au confiscat cantitatea de 23,022 m.c. material lemnos in urma unui control la un agent comercial din comuna Rasca, judetul Cluj. La data de 14 iunie, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin – Postul de Politie Comunal Rasca, in colaborare cu politisti din…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: NASTASE CORNEL, pentru comiterea a doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte…

- Stelian Nastase, fost viceprimar al Primariei Comunei Vacareni, judetul Tulcea, si fiul acestuia au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru frauda cu fonduri europene. Potrivit unei sinteze a DNA transmisa joi AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei…

- Sase persoane sunt cercetate, dupa ce au fost prinse pescuind ilegal. Din cercetari a reiesit ca acestea ar fi pescuit, fara licenta sau autorizatie de pescuit, aproape 9 tone de peste.In aceasta luna, politistii Serviciului de Politie Delta Dunarii, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica din Politia…