- Ministerul Educației pregateste o testare-pilot la limba romana și matematica, pana la sfarsitul anului scolar, respectiv 10 iunie, pentru toți elevii. Ordinul de ministru a fost deja pus in dezbatere, iar la testare nu vor participa elevii din clasele a VIII-a și a XII-a, potrivit Digi 24. Elaborarea…

- Autoritațile ucrainene au anunțat, sambata seara, ca toate femeile, toți copiii și batranii au fost evacuați din oțelaria Azovstal. Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a anunțat, sambata, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca toate femeile, copiii și batranii au fost evacuați din combinatul Azovstal…

- In timpul asediului de doua luni al orasului-port ucrainean Mariupol, armata rusa a ucis de doua ori mai multi oameni decat nazistii in cei doi ani de ocupare a orasului in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, sustine primarul localitatii, Vadim Boicenko. „In doi ani, nazistii au ucis 10.000 de…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, ii indeamna pe soldații ruși sa depuna armele și sa plece de pe front, pentru a nu fi partași la crime de razboi. Liderul european spune ca UE ar trebui sa ia in considerare posibilitatea de a oferi azil soldaților care vor sa dezerteze de pe campul…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, considera ca exista ”indicii foarte clare” ale comiterii unor crime de razboi in Ucraina, pe care le condamna luni, la postul France Inter. ”Armata rusa se afla la Bucha”, acuza el. Franta si-a exprimat ”disponibilitatea pe langa autoritatile ucrainene de a le…

- Razboiul din Ucraina a schimbat total piața imobiliara. Nu se mai cauta case sau apartamente, ci buncare. Firmele de construcții au oferte variate, de la cateva mii de euro, la zeci de mii de euro, pentru buncarele dotate cu inveliș de plumb, stații radio sau surse de apa proprii. Anunțurile de la mica…

- Sambata, a treia a razboiului din Ucraina, a inceput cu lupte grele pe strazile din Kiev. Armata și civilii ucraineni opun ocupanților ruși o rezistența la care Kremlinul nu se aștepta potrivit seviciilor internaționale. Raiduri aeriene au fost raportate in cel puțin șase orașe din Ucraina, scrie presa…

- Președintele american, Joe Biden, a descris acțiunile președintelui rus Vladimir Putin drept un „razboi ales premeditat, care va aduce o pierdere catastrofala de vieți omenești și suferința umana”. „Doar Rusia este responsabila pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce atacul”, a spus Biden,…