O delegatie de oficiali turci va merge peste doua zile la Washington pentru a discuta in legatura cu disputele existente intre SUA si Turcia, ambele fiind membre ale NATO, a informat marti CNN Turk, citand surse diplomatice, relateaza Reuters. Relatiile dintre Statele Unite si Turcia s-au inrautatit, pe fondul neintelegerilor referitoare la politica privind Siria si la procesul pastorului american Andrew Brunson, acuzat de autoritatile turce de sustinere a terorismului. Pastorul Andrew Brunson a fost arestat in decembrie 2016 in Turcia, in timpul represaliilor autoritatilor de la Ankara dupa tentativa…