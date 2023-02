Oficiali OPEC: Preţurile ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril în 2023 In 2022, preturile petrolului au depasit 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014, deoarece cererea s-a redresat in urma ridicarii restrictiilor impuse din cauza Covid-19 in mare parte din lume, iar invadarea Ucrainei de catre Rusia a sporit preocuparile privind aprovizionarea. Dar pretul titeiului Brent a incheiat anul aproape de 86 de dolari pe baril, din cauza temerilor de o recesiune globala. O revenire a preturilor titeiului la peste 100 de dolari pe baril pentru o perioada prelungita ar aduce mai multe venituri pentru membrii OPEC, ale caror economii depind in mare parte de veniturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

