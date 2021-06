Oficial: Vlad Voiculescu este noul președinte al USR – PLUS București. Noua echipă de conducere Vlad Voiculescu a fost ales presedinte al filialei USR PLUS Bucuresti cu un numar de 1.224 de voturi, reprezentand 62% din optiunile valabil exprimate, conform unui comunicat de presa transmis de reprezentanții gruparii. Contracandidatul sau, Octavian Berceanu, a obtinut 38% din voturile valabil exprimate (755). Un numar de 1.979 de membri USR PLUS Bucuresti au participat la alegerile pentru conducerea organizatiei municipale, care au avut loc pe parcursul a trei zile, in intervalul 26 – 28 iunie. In cadrul alegerilor au fost alesi si membrii Biroului Municipal Bucuresti al USR PLUS, care vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

