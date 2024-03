Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ promulgat are ca obiect de reglementare interzicerea comercializarii bauturilor energizante care contin combinatii variate de carbohidrati vitamine, minerale, cu doua sau mai multe substante, precum: cafeina, taurina, carnitina, guarana, glucuronolactona si alti compusi cu efect de stimulare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede ca incalcarea interdictiei de a adauga pe drapelul Romaniei alte inscriptii si simboluri in afara celor aprobate prin lege se va sanctiona cu amenda de la 10.000 la 20.000 de lei. Actul normativ modifica articolul 20 din Legea nr. 75/1994…

- Anul 2024 vine cu vesti bune pentru romani. Salariații de la stat vor beneficia in acest an de trei zile libere in plus, pe langa cele 17 sarbatori legale și zilele de concediu de odihna. Daca in 2023 au fost 15 zile libere prilejuite de sarbatori, anul acesta vor fi doua in plus. Cele doua […] The…