OFICIAL/ Tigarile mentolate, INTERZISE din 20 mai. Masura nu se aplica tigarilor electronice

Stiri pe aceeasi tema

- Țigarile mentolate vor disparea complet de pe piata din tara noastra, incepand cu 20 mai 2020. Aceasta fiind una dintre masurile prevazute de Directiva Europeana a Tutunului, transpusa si in legislatia din Romania, dupa cum se arata intr-un comunicat al British American Tobacco, remis inca din luna…

- British American Tobacco anunța ca, in mai puțin de-o luna, dispar țigarile mentolate și cu capsula, iar mentolul va mai fi disponibil doar in produsele care incalzesc tutunul și in țigarile electronice. Masura este prevazuta de Directiva Europeana a Tutunului și este transpusa in legislația din Romania…

- In mai puțin de-o luna, țigarile mentolate vor disparea de pe piața din Romania. Masura prevazuta de Directiva Europeana a Tutunului și transpusa in legislația din Romania va afecta circa 500.000 de...

- British American Tobacco anunța ca, in mai puțin de-o luna, dispar țigarile mentolate și cu capsula, iar mentolul va mai fi disponibil doar in produsele care incalzesc tutunul și in țigarile electronice.Masura este prevazuta de Directiva Europeana a Tutunului și este transpusa in legislația…

- Țigarile mentolate vor disparea complet de pe piața din Romania, Incepand cu 20 mai 2020, aceasta fiind una dintre masurile prevazute de Directiva Europeana a Tutunului, transpusa și in legislația din Romania.

- Incepand cu 20 mai 2020, țigarile mentolate vor disparea complet de pe piața din Romania, aceasta fiind una dintre masurile prevazute de Directiva Europeana a Tutunului, transpusa și in legislația din Romania. Consumatorii de mentol vor mai gasi insa aroma in produsele care incalzesc tutunul și in țigaretele…

- Tigarile mentolate vor disparea complet de pe piata din tara noastra, incepand cu 20 mai 2020, conform Directivei Europene a Tutunului, transpusa si in legislatia din Romania. Marii producatori si comerciantii au obligatia sa se asigure ca pe 20 mai 2020 niciun pachet de tigari mentolate nu va mai exista…

- Mentolul va mai fi gasit doar in produsele din tutun incalzit și țigari electronice Bucuresti, 22 februarie 2020 – Incepand cu 20 mai 2020, țigarile mentolate vor disparea complet de pe piața din Romania, aceasta fiind una dintre masurile prevazute de Directiva Europeana a Tutunului, transpusa și in…