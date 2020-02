Stiri pe aceeasi tema

- Primele extractii de gaz din perimetrul Midia din Marea Neagra s-ar putea face in primul trimestru al anului viitor, a declarat marti Mark Beacom, CEO Black Sea Oil & Gas, la evenimentului ZF Power Summit 2020.„Investitia totala in proiect este de 400 de milioane de dolari. Pana acum am…

- Departamentul de Educație din SUAancheteaza doua dintre cele mai mari universitați, Harvard și Yale, suspectateca ar fi primit fonduri din China și Arabia Saudita și nu le-au declarat.Conform BBC, evaziunea fiscala, daca se confirma, este uriașa.Departamentul de Educație susține ca școlilede elita n-ar…

- O obscura companie ruseasca, care are ca obiect de activitate construirea de componente pentru avioane, a dat in judecata partidul condus de liderul de extrema dreapta Marine Le Pen pentru recuperarea unui imprumut de 10,8 milioane de dolari acordat in 2014 pentru finantarea campaniei electorale a partidului…

- O parte din banii din creditul promis de autoritațile Federației Ruse Republicii Moldova ar putea sa ajunga in Republica Moldova fie la finele lunii februarie, fie la inceputul lunii martie. Promisiunea a fost facuta de președintele țarii Igor Dodon, la emisiunea „Moldova în…

- Fundația Bill and Melinda Gates a anunțat duminica ca va contribui cu suma de 10 milioane de dolari americani in lupta pentru combaterea coronavirusului descoperit in China și care continua sa se raspandeasca in intreaga lume, potrivit publicației Bussiness Insider, potrivit Mediafax.Din acest…

- Japonezul va darui un milion de yeni, noua milioane de dolari, pentru 100 dintre persoanele care ii urmaresc contul de Twitter, dar care au si distribuit un mesaj postat de omul de afaceri pe 1 ianuarie 2020. Persoanele care vor primi banii cadou vor fi alesi in mod aleatoriu, prin intermediul unor…

- Maezawa va da 1 milion de yeni (9 milioane de dolari) pentru 1.000 dintre cei care il urmaresc pe Twitter. Cei care vor primi banii vor fi alesi aleator dintre utilizatorii care au distribuit un mesaj al omului de afaceri japonez pe 1 ianuarie. Felul in care banii le vor afecta vietile celor selectati…

- Si-a verificat contul bancar și a descoperit ca primise 37 de milioane de dolari. Este vorba de o femeie din Dallas, Texas, care a ramas surprinsa cand a vazut suma afisata. "Speram ca cineva chiar ne-a daruit acesti bani", a precizat ea.