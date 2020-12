OFICIAL - Prințul Paul a intrat pe lista persoanelor urmărite de Poliția Română Prințul Paul Philippe al Romaniei a fost pus, vineri, pe lista persoanelor urmarite de Poliția Romana, dupa ce a fost cautat acasa pentru aplicarea mandatului de arestare și nu a fost gasit. Surse din ancheta arata ca acesta ar fi plecat in Portugalia. Citește și: CCR distruge mitul pensiilor speciale: Cine si ce pensii incaseaza de fapt in Romania/ DOCUMENT Fotografia și detaliile despre Paul Philippe al Romaniei, cetațean roman, nascut in Franța, au fost postate pe pagina persoanelor urmarite de Poliția Romana, pentru ca nu s-a putut pune in aplicare mandatul de executare a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

