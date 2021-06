Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Finlandei, debutanta la un turneu final, a invins, cu scorul de 1-0 (0-0), reprezentativa Danemarcei, intr-un meci disputat pe stadionul „Parken” din Copenhaga, contand pentru Grupa B a turneului final al EURO 2020. Finlanda a produs prima surpriza de la EURO 2020, insa intr-un meci cu o desfasurare…

- Marca, AS și L'Equipe, trei dintre marile cotidiane sportive din Europa, au dedidcat copertele edițiilor de astazi cazului Christian Eriksen (29 de ani), prabușit pe teren in meciul dintre Danemarca și Finlanda, scor final 0-1. Eriksen s-a prabușit in momentul in care Danemarca executa un aut (minutul…

- ​Christian Eriksen a ținut capul de afiș al zilei de sâmbata de la Euro 2020, mijlocașul danez reușind sa dribleze moartea cu ajutorul personalului medical. Cazut pe gazon fara sa fi intrat în contact cu cineva, fotbalistul celor de la Inter a fost resuscitat minute bune pe gazon, spre teroarea…

- Componentii selectionatei de fotbal a Danemarcei au acceptat sa reia jocul cu Finlanda, din cadrul Grupei B a EURO 2020, disputat sambata seara pe stadionul Parken din Copenhaga, dupa ce au discutat cu colegul lor Christian Eriksen si s-au convins ca starea acestuia este buna, a anuntat postul german…

- Echipele Danemarcei si Finlandei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc sambata seara, pe Stadionul Parken din Copenhaga, in Grupa B a turneului final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020. Meciul s-a reluat dupa ce fusese intrerupt in min. 43, cand mijlocasul danez Christian…

- Meciul dintre echipele Danemarcei si Finlandei, gazduit sambata seara, pe stadionul „Parken“ din Copenhaga, a fost intrerupt in minutul 43, la scorul de 0-0. Asta dupa ce mijlocasul danez Christian Eriksen s-a prabusit pe teren si si-a pierdut cunostinta. Dupa circa 15 minute de resuscitare, jucatorul…

- Oficialii UEFA au o intalnire de urgența, dupa ce jucatorul danez Christian Eriksen a cazut secerat la pamant, in timpul meciului dintre Danemarca și Finlanda. Conform anunțului UEFA, Christian Eriksen a fost transportat la spital și este stabilizat. Following the medical emergency…