Oficial!: Politist constantean, eliberat din arest

- Politistul este acuzat de divulgarea unor informatii care nu sunt destinate publicitati.Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta au dispus trimiterea in judecata a politistului Mirel C., lucrator in cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta.Dosarul se afla pentru…

- Decizia este definitiva.Tribunalului Constanta a decis aseara ca politistul Mirel C., lucrator in cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta, sa ramana in arest preventiv. Decizia este definitiva. Politistul este cercetat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta pentru divulgarea…

- Decizia finala va apartine Tribunalului Constanta. Politistul constantean Mirel C., lucrator in cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta, arestat preventiv pentru 25 de zile, fiind acuzat de divulgarea unor informatii care nu sunt destinate publicitatii, cere sa fie eliberat. Solicitarea…

- Cel in cauza este cercetat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.Aseara, magistratii Judecatoriei Constanta au decis arestarea preventiva a politistului constantean Mirel Constantin, lucrator in cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta. Mandatul este valabil 25 de zile.…

- Curtea de Apel Constanta va analiza din nou dosarul in septembrie. Cauza a fost solutionata si de Tribunalul Constanta, prin respingerea actiuniiJudectorii din Curtea de Apel Constanta au decis amanarea dosarului in care aproximativ 580 de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta "Mihail…

- Ion Crețu, unul dintre avocații omului de afaceri condamnat Veaceslav Platon spune ca daca cauza acestuia va fi rejudecata, așa cum a anunțat ieri procurorul general, Alexandr Stoianoglo, atunci Platon nu poate sa ramina in Penitenciarul nr. 13. Avocatul a menționat ca este vorba despre dosarul legat…

- In noaptea de 27 28 aprilie a.c., politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol. In urma activitatilor, politistii au depistat un barbat, de 39 de ani, la bordul unei ambarcatiuni cu motor, in…

- Pana joi dimineața, in Romania au fost inregistrate oficial 94 de decese din cauza noului coronavirus. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, ultimele doua decese au fost raportate in județele Neamț și Bacau. Cazuri de decese din cauza coronavirus, raportate prin Grupul de Comunicare Strategica:…