- Autoritatile grecesti intentioneaza ca de marti sa aplice amenzi turistilor care vor intra pe teritoriul elen fara a fi completat in prealabil formularul special cu datele personale si cele de sedere pe perioada sejurului, in urma caruia ar trebui sa primeasca un QR Code, a declarat Alin Burcea, CEO…

- "Singurele probeleme reale sunt asteptarea in frontierele terestre, dar si aici variaza, in anumite zile se asteapta, in altele nu, si, sa nu uitam acel QR code care trebuie completat cu 48 de ore inainte. Este cea mai importanta tema pe care trebuie sa o aiba in vedere turistii cand pleaca in Grecia.…

- Premierul Ludovic Orban a comentat, joi seara, la B1, situatia creata la granita Greciei, unde turistii romani au fost supusi unor controale mai ample, pe fondul epidemiei de coronavirus. Joi, cozi de kilometri s-au format la punctul de trecere Kulata-Promachonas de la frontiera bulgara-elena.Orban…

- Toți turiștii care vor intra in Grecia vor avea un cod de bare. Masura intra in vigoare peste doar cateva zile. Incepand cu 1 iulie, grecii intra in valul 2 de relaxare, dau acces catre insule si reiau cursele aeriene. Cei care merg acolo au de completat un formular online cu mai multe date, conform…

- Turiștii care traverseaza Bulgaria in drum spre Grecia primesc pe telefon un mesaj fals, prin care sunt anunțați ca vor fi obligați sa stea in carantina 7 zile. ”Alerta urgenta de sanatate publica. Din cauza COVID-19, toți calatorii care sosesc in Grecia trebuie sa se auto-izoleze penru 7 zile. Nu…

- Cipru spera sa atraga turistii iesiti din izolare promitand sa acopere cheltuielile medicale ale oricarui vizitator depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus in timpul sejurului pe insula mediteraneeana, au anuntat miercuri oficiali ciprioti, relateaza AFP. Intr-o scrisoare trimisa…

- Grecia va incepe sa primeasca turisti straini incepand cu 1 iulie, cand vor fi reluate gradual zborurile directe spre destinatiile turistice grecesti, a anuntat miercuri premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Turismul constituie baza economiei Greciei, asigurand intre 25% si 30% din Produsul Intern Brut.…

- Justitia germana a pus capat, contra unei plati de noua milioane de euro, unei proceduri pentru manipularea pietelor financiare legata de "Dieselgate", care ii viza pe directorul firmei Volkswagen, Herbert Diess, si pe presedintele consiliului de supraveghere, Hans Dieter Potsch, a anuntat marti…