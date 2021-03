Oficial!: Fostul adjunct al serviciul de informatii al Armatei Romane a fost arestat preventiv!

La data de 26.03.2021 Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel a dispus masura preventiva a retinerii, pentru o durata de 24 de ore, fata de inculpatul G.I.C., fost director adjunct al DGIA, in dosarul nr. 11 P 2021, in care acesta este cercetat cu privire la savarsirea infractiunilor de: delapidare, prevazuta de art. 295 alin. 1 din Codul penal; fals material in inscrisuri oficiale, prevazuta de art. 320 alin. 1 si 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal fal ...