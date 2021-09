Oficial european: UE va discuta despre excluderea investiţiilor verzi din calculul deficitului bugetar Ideea exceptarii investitiilor care ar putea ajuta la prevenirea schimbarilor climatice are rolul sa sustina ambitiile bocului UE de a reduce emisiile de dioxid de carbon la zero pana in 2050. Exceptarea investitiilor in astfel de proiecte a fost numita de oficialii UE drept ”regula de aur”. “Evident, problema unei reguli de aur, va face parte, intr-un fel sau altul, din discutia referitoare la cadrul fiscal al UE”, a declarat Dombrovskis reporterilor, dupa o a doua zi de discutii a ministrilor de Finante ai UE in orasul sloven Brdo. In timpul summitului de doua zile, ministrii de Finante din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

