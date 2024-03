Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat luni, ca for decizional, un proiect ce propune ca taxele de scolarizare sa fie comunicate candidatilor din timp si sa nu poata fi modificate de institutiile de invatamant superior pe perioada unui ciclu de studii, pentru aceeasi promotie de studenti. „Aceasta modificare legislativa…

- Legaturile dintre planete ne arata ca suntem mult mai puternici decat credeam ca suntem. Ceea ce e și mai bine este ca pentru trei semne zodiacale, acest lucru inseamna ca aceasta zi va aduce schimbari pe care le putem gestiona și incorpora in stilul nostru de viața.TaurPentru tine, draga Taur, imbrațișarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu.

- Camera Deputatilor: Examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, un proiect care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara, nu numai in localitatea…

- ”Gruparile mafiote s-au reorientat spre fraude cu fonduri europene și cu rambursari de TVA”, spune Kovesi, in interviul acordat Politico . Criminalitatea financiara, afirma șefa EPPO, poate fi la fel de profitabila ca traficul de droguri. Estimarile Parchetului European arata ca Europa pierde anual…

- Primaria Craiova vrea sa achizitioneze servicii de internet pentru a oferi acces la acest serviciu cetatenilor care ajung in Centrul Vechi al orasului, dar si in Parcul Romanescu. Craiovenii sau alti cetateni care vor vizita orasul vor beneficia de acces gratuit la internet in Centrul Vechi, dar si…

- MOLDOVA NOUA – Pentru 2024, Corneliu Martin spera in implicarea celor care pot construi brandul zonei. Astfel putem sintetiza gandurile de la cumpana anilor, formulate de președintele Asociației Dunarea (AD). In opinia sa, conduce un ONG mic insa cu suflet mare, care, in cei 15 ani de existența, s-a…