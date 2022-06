Oficial din Corpul Multinațional: Anul acesta o să vedeți în România un aflux de forțe NATO Loctiitorul Corpului Multinational NATO Sibiu, general maior Adrian Ciolponea, a declarat vineri, la Medias, ca in acest an o sa fie un aflux de forte NATO in Romania care vin sa sprijine si sa asigure securitatea. „Sa speram ca si razboiul se va termina cat mai curand si nu se va mai repeta, desi istoria se repeta de nenumarate ori si ca omenire nu invatam ororile razboiului. (…) Eu reprezint astazi in calitate de deputy commander, reprezint NATO, Alianta NATO. Corpul Multinational este infiintat la Sibiu de anul trecut. A atins capacitatea operationala initiala in iunie si bineinteles scopul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

