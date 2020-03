Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in dosarul „Ayahuasca” se apropie de final, scrie Monitorul Justiției. Surse judiciare au aratat ca rechizitoriul este aproape gata si, saptamana viitoare, inculpatii vor fi trimisi in fata instantei.Conform surselor citate de Monitorul Justiției, Gelu Oltean, fost sef al DIPI, concubina…

- DIICOT a dispus, vineri, trimiterea in judecata a 14 persoane, printre care se afla sotii Schumann Bert Sieghard si Schumann Babett, dar si un asistent social, in dosarul tinerilor germani tinuti in sclavie intr-un centru din localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures. Potrivit unui comunicat…

- Fostul premier al Romaniei Emil Boc nu s-a prezentat, marți, la Tribunalul București, un de instanța il citase ca martor in dosarul Vanessei Youness, fosta vecina de imobil a demnitarului și concubina fostului șef al Doi Și Un Sfert, Gelu Oltean, ambii arestați preventiv in dosarul DIICOT denumit…

- Fostul președinte Traian Basescu a comentat duminica la Romania Tv dosarul „Ayahuasca”, in care procurorii cerceteaza ritualuri șamanice, il are in varful piramidei pe fostul șef al serviciului de informații din Ministerul de Interne, Gelu Oltean, iar printre cei implicați este și fostul adjunct…

- Fostul consilier prezidential Valeriu Turcan, sotul vicepremierului Raluca Turcan, afirma ca dosarul DIICOT in care este vizat Gelu Oltean, fostul sef al serviciului secret din MAI, este “o constructie mediatica pentru fraieri”. Acesta este de parere ca in spatele acestei acțiuni spectaculoase sta,…

- Vanessa Youness a fost arestata preventiv duminica pentru 30 de zile alaturi de Gelu Oltean, fostul șef al Serviciului secret al Ministerului de Interne, sub acuzația de trafic de droguri. Potrivit DIICOT, Youness, Oltean și un cetațean britanic sunt acuzați ca organizau "reuniuni" de consum de DMT…

- Youness a fost trimisa in judecata, pe 30 ianuarie anul acesta, de procurorii DNA Bucuresti, pentru fapte de coruptie, dupa ce a pretins de la un om de afaceri un milion de euro pentru rezolvarea unor contracte cu licenta Microsoft. Potrivit procurorilor, "in perioada februarie – august 2011, Youness…

- Potrivit unosr surse judiciare, Gelu Oltean, fostul sef al DIPI, a fost retinut în acest dosar de catre procurorii DIICOT Brasov, alaturi de concubina lui si un cetatean britanic. Gelu Oltean ar fi organizat într-o casa din judetul Dâmbovita reuniuni de consum de droguri,…