Oficial BOR despre atacurile Rusiei în Odesa: ”Ortodoxia nucleară” Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Vasile Banescu afirma, dupa distrugerea catedralei din Odesa in urma unui atac rusesc, ca aceasta este inca o proba ca „Ortodoxia nucleara” nu se-mpiedica de-un „ciot” al culturii si civilizatiei crestine reale. ”Bombardarea recenta a Catedralei ortodoxe „Schimbarea la Fata” din Odesa. Inca o proba ca „Ortodoxia nucleara” nu se-mpiedica de-un „ciot” al culturii si civilizatiei crestine reale. Gnosticismul ei religios-politic dispretuieste agresiv lumea care nu-i apartine”, a scris Banescu pe Facebook. Arhidiaconul catedralei din centrul istoric al orasului Odesa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

