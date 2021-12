Din pacate, avem o parte mare a clasei politice care este in zona slab alfabetizata, a declarat Eugen Radulescu, Directorul Direcției de Stabilitate Financiara din BNR, intr-o conferința. “Sunt oameni care iși termina liceele pe la 40 de ani și fac cate o facultate din aceasta de care n-a auzit nimeni pe la 50 de ani. Aceștia sunt cei care conduc politica romaneasca. Nu se poate așa ceva”, a spus el, fiind o opinie personala. • Acum discuția a fost despre doamna Merkel in ultimele saptamani. A fost șef de promoție in facultate, in Germania Democrata, acolo de unde provine. “Noi avem conducatori…