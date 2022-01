Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna decembrie pana la 5,3%, de la 5,2% in noiembrie 2021, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (12%), Lituania (10,7%), Polonia (8%), Letonia (7,9%), Ungaria (7,4%) si Romania (6,7%), arata datele publicate, joi, de Eurostat.…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 7,8% in luna noiembrie 2021, de la 7,9% in octombrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,49%, marfurile alimentare cu 6,10%, iar serviciile cu 4,09%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). “Indicele…

- Inflatia in crestere din luna septembrie a ridicat o serie de intrebari despre rolul Bancii Nationale in temperarea acestei evolutii. Ce a facut BNR pana acum? De unde vine aceasta presiune inflationista? Si cum este corelata cresterea de dobanda de politica monetara cu cresterea economica? Intrebarile…

- Avem un pachet de sprijin al consumatorilor vulnerabili în ceea ce privește prețurile la energie: gaze și electricitate, spune Florin Andrei, macroroeconomist, profesor asociat ASE, fost secretar de stat Ministerul de Finanțe. „Nu știm înca care va fi impactul în temperarea inflației.…

- Portugalia este una dintre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai scazute rate ale inflatiei, scrie Euractiv. Ministrul de finante al tarii, Joao Leao, a subliniat ca aceasta situatie se datoreaza faptului ca guvernul tarii a luat masuri din timp pentru stabilizarea preturilor din sectorul electricitatii,…

- Perturbarile persistente în lanturile de aprovizionare si cresterea costurilor energiei încetinesc avansul economiei zonei euro si vor mentine inflatia la un nivel ridicat o perioada mai îndelungata decât s-a crezut, a avertizat luni presedintele Bancii Centrale Europene, Christine…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS)."Preturile…

- Preturile locuintelor din Uniunea Europeana contribuie in mod semnificativ la cresterea ratei inflatiei, afirma Robert Holzmann, guvernatorul Bancii centrale a Austriei si membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE), informeaza Reuters.