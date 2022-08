Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului Brent a incheiat tranzactiile la 99,34 dolari pe baril, scazand cu 1,88 dolari sau cu 1,9%. Cotatia titeiului american West Texas Intermediate a inchis la 92,52 dolari pe baril, pierzand 2,37 dolari sau 2,5%. Discutiile dintre Uniunea Europeana, Statele Unite si Iran pentru a reactiva…

- Productivitatea, exceptand sectorul agricol, care masoara productia orara per lucrator, a scazut cu 2,5% fata de un an in urma. De asemenea, a scazut brusc in trimestrul al doilea, la o rata anualizata de 4,6%, dupa ce a coborat cu un ritm revizuit in sens ascendent, de 7,4%, in primele trei luni ale…

- La numai cateva saptamani inainte ca Banca Centrala Europeana sa majoreze dobanzile pentru prima data in peste un deceniu pentru a stavili cresterea inflatiei, economistii avertizeaza ca amenintarea recesiunii ar putea-o forta sa-si schimbe din nou direc

- Euro a coborat cu pana la 1,77%, la 1,0237 dolari pe unitate, cel mai redus nivel atins din decembrie 2022. Ulterior, declin s-a atenuat la 1,66%. Indicele dolarului, care masoara evolutia monedei americane fata de un cos de valute importante, a urcat cu 1,532%, dupa ce a atins cel mai ridicat nivel…

- Inflatia a revenit la niveluri care nu au mai fost inregistrate in multe tari dezvoltate din anii '70 si '80. Economistii si guvernatorii bancilor centrale care au participat la Conferinta BCE din Portugalia au avertizat ca va fi nevoie de timp pana se va atenua cresterea preturilor, se arata intr-o…

- BIR, organizatie a bancilor centrale mondiale, cu sediul in Elvetia, si-a tinut reuniunea anuala in ultimele zile, unde reprezentantii unor banci de top s-au intalnit pentru a discuta despre dificultatile lor actuale si despre unul dintre cele mai tulburi inceputuri de an pentru pietele financiare globale.…

- O accelerare a inflatiei, care este la cel mai inalt nivel din ultimii 40 de ani, a facut ca aproape toti factorii de decizie ai Fed sa sustina inasprirea politicii monetare,doar unul contestand la inceputul acestei saptamani cea mai mare crestere a dabanzii cheie a bancii centrale in mai mult de un…

- Banca Centrala Europeana spera ca institutiile financiare din zona euro isi vor vinde curand activele lor din Rusia, a afirmat Andrea Enria, presedintele Consiliului de supervizare bancara din cadrul BCE, in conditiile in care Moscova se afla aproape de a intra in incapacitate de plata.