Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete in regiune, a declarat sambata o inalta oficialitate din administratia americana, citata de Reuters. In contextul in care luni urmeaza sa inceapa o serie cruciala de negocieri la Geneva, inalta oficialitate americana, pe care Reuters nu o identifica, a mai declarat ca SUA nu sunt dispuse sa discute despre limitarea desfasurarii de trupe americane sau despre pozitionarea fortelor americane in tarile…