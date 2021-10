Oficial american: SUA au în vedere includerea României în programul de renunțare la obligativitatea vizelor Secretarul american pentru securitate interna, Alejandro Mayorkas, a declarat, marti, ca Statele Unite iau in considerare adaugarea a patru tari in programul de renuntare la obligativitatea vizelor (visa waiver), care permite deplasarea in Statele Unite fara viza pentru o sedere de pana la 90 de zile, transmite Reuters. „Avem patru candidati in pregatire: Israel, Cipru, Bulgaria si Romania”, a declarat Mayorkas la un eveniment din industria turismului. „Suntem foarte, foarte concentrati pe program”, a adaugat oficialul american, care a precizat ca acest program ofera beneficii economice si de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Secretarul american pentru securitate interna, Alejandro Mayorkas a spus ca Statele Unite iau in considerare includerea a patru tari in programul Visa Waiver, ce permite cetatenilor sa mearga in America fara viza pentru 90 de zile, scrie Reuters. ”Avem patru candidati: Israel, Cipru, Bulgaria si Romania”,…

