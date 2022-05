Stiri pe aceeasi tema

- Dupa caștigarea celui de-al 5-lea titlu consecutiv, CFR Cluj vrea sa-și intareasca lotul pentru sezonul viitor și sa intre in grupele competițiilor europene. CFR Cluj, președintele campioanei, a explicat ca negociaza in aceste momente cu un mijlocaș din strainatate, dar a refuzat sa dea nume, transferul…

- Cu 300 de cai putere și caroserie din fibra de carbon, prima mașina electrica dezvoltata in Romania a fost prezentata, vineri, la Cluj. O apariție moderna, automobilul este un prototip. Totuși, cei care l-au conceput spera ca vor putea sa produca o serie limitata, dupa omologarea la RAR. Mașina electrica…

- Centrele de autorecenzare asistata au inceput sa se aglomereze Foto: Agerpres. Mai sunt zece zile pâna la finalul primei etape a recensamântului populatiei si locuintelor, care se desfasoara în România, în care cei care doresc se pot autorecenza online…

- Costel Lazar, președintele Petrolului, a anunțat ca echipa prahoveana are mari probleme financiare, in ciuda faptului ca „Lupii Galbeni” sunt pe primul loc in Liga a doua. Petrolul a facut egal cu Hermannstadt, scor 1-1, iar cu doua etape inainte de finalul play-off-ului din Liga secunda ocupa primul…

- Reprezentativele de juniori Under 17 ale Romaniei și Austriei s-au intalnit, vineri, intr-un meci de pregatire la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia. Partida, care s-a incheiat cu scorul de 2-1 in favoarea echipei oaspete, a fost arbitrata de o brigada suceveana formata din Silviu Iftode, ...

- Dorel Vișan, 84 de ani, a jucat zeci de roluri, unele memorabile, dar ”Senatorul melcilor” ramane piesa sa de rezistența. In emisiunea ”40 de intrebari cu Denise Rifai” a oferit practic ponturi tinerilor actori, oferind și detalii despre omul care este in afara sceneiDorel Vișan a ajuns la 84 de ani…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta SCJU Targu Mures a anuntat, luni, efectuarea celei de a treia prelevari de organe din acest an, premiera constand in faptul ca donatorul a fost o femeie de 84 de ani, internata in Sectia Clinica ATI, cel mai varstnic donator din Romania.Duminica, 20 martie 2022, mai…

- Isteria declanșata de scumpirea nejustificata a carburanților a facut ca autoritațile statului sa treaca la controale in toata țara. Rezultatele primelor controale au fost facute publice la finalul ședinței de ieri de Guvern de catre Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. „Autoritatea Naționala…