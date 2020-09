Oferta pentru saltele memory foam Saltele memory foam au multe beneficii ortopedice si cat si alte beneficii in ceea ce priveste sanatatea. Cu toate ca acest produs a fost realizat pentru a reduce si a sprijini presiunea exercitata asupra organismelor astronautilor, spuma memory ar putea fi considerata una dintre cele mai mari avantaje pentru pietele ortopedice, de asistenta medicala, cat si pentru vanzarea de paturi. Pentru inceput, beneficiile saltelelor memory foam au fost utilizate in medicina pentru pacientii care sufereau din cauza sedentarismului deoarece acestia prezentau rani sau arsuri grave din cauza ca erau imobilizati… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pedro Sanchez, premierul spaniol, a declarat ca va scoate din nou armata pe strazile Spaniei. Decizia vine pentru a ajuta regiunile sa lupte impotriva pandemiei de coronavirus. ”Guvernul spaniol va pune la dispozitia regiunilor efective ale fortelor armate pentru a realiza urmarirea” cazurilor, a anuntat…

- Numar record de infectari cu COVID-19 in Maramureș. Vezi cate persoane au murit din cauza coronavirusului Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Pana astazi, 14 august, pe teritoriul judetului Marmures au fost…

- Un nou val de infectari in Maramures. Crește și numarul persoanelor decedate din cauza COVID-19 in județ 718 persoane confirmate, 307 persoane internate si aflate sub tratament medical, 24 persoane pozitive aflate in izolare la domiciliu sau in locatia declarata, 344 persoane vindecate si externate…

- Ultima ora . Un nou deces in Maramureș din cauza CORONAVIRUSULUI Decesul 18 Maramureș: persoana masculina, categoria de varsta 60-69 de ani, cu comorbiditați Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Pana astazi,…

- Imagini vremea rea a facut prapad in cursul zilei de ieri și pe timpul nopții. Zeci de gospodarii inundate. 140 de familii au ramas izolate din cauza surparii carosabilului.foto Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate…

- Inca o persoana din Maramures a murit din cauza COVID-19. Vezi cate persoane sunt confirmate in județ cu noul coronavirus Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Bilantul total a ajuns la 239 persoane confirmate, 25 persoane internate…

- De ultima ora! Vezi LISTA tarilor care au impus restrictii pentru romani din cauza COVID-19 Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Incepand cu data de 14 iulie, ora 06.00, toți cetațenii straini care intra in Grecia…

- Crește ingrijorator numarul de cazuri de coronavirus in Maramureș .Vezi cate persoane au murit din cauza COVID-19 in județ Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate La Centrul Județean de Conducere și Coordonare a…