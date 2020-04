Oferta pentru preluarea clubului Dinamo. Cine i-a oferit un leu lui Negoiță Fanii sustin ca este momentul ca Negoita sa se retraga si sa vanda clubul pentru suma de un leu, asa cum a anuntat in mai multe randuri in mass-media. „Domnule Ionut Negoita, gandeste intelept, este momentul sa te retragi asa cum ai promis. Nu putem trai la nesfarsit cu fata la trecut si cu spatele la viitor. In aceste vremuri grele din viata lui Dinamo, este imperios necesar sa ne luam destinul in propriile maini, sa luptam pentru ceea ce noua ne apartine, sa ne luam Dinamo inapoi. Ne-am saturat de pseudo investitorii care au sabotat clubul ani si ani la rand, care si-au umplut conturile pe spatele… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, un ONG al suporterilor "alb-rosii", a facut, vineri seara, o oferta publica in valoare de un leu pentru cumpararea pachetului majoritar de actiuni (82,9368%) detinut la clubul de fotbal FC Dinamo de omul de afaceri Ionut Negoita. Intr-un comunicat de presa publicat…

- Suporterii echipei de fotbal Dinamo au reusit sa stranga in trei zile peste 100.000 de lei pentru obtinerea licentei clubului pentru sezonul 2020-2021 al Ligii I dupa ce actionarul majoritar Ionut Negoita a declarat ca nu este dispus sa achite datoriile in cuantum de 180.000 de euro. Conform…

- Suporterii echipei de fotbal Dinamo au reusit sa stranga in trei zile peste 100.000 de lei pentru obtinerea licentei clubului pentru sezonul 2020-2021 al Ligii I dupa ce actionarul majoritar Ionut Negoita a declarat ca nu este dispus sa achite datoriile in cuantum de 180.000 de euro, informeaza Agerpres.Conform…

- S-a descoperit o noua metoda de transmitere coronavirus, e un gest banal pe care-l facem toți Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Cercetatori olandezi au depistat o noua metoda de avertizare privind transmiterea coronavirusului. Cercetatori olandezi au depistat noul coronavirus intr-un…

- Starul american al golfului Tiger Woods a lansat un apel de a "ramane in siguranta'' si la ''inteligenta" fata de propagarea noului coronavirus, conform unui mesaj difuzat luni pe contul sau de Twitter, citat de AFP."Sunt lucruri in viata mult mai importante decat un turneu de golf in acest…

- Comunicat de presa: Intrarea in scenariul al 3-lea presupunea, in estimarea initiala, „transmiterea sustinuta pe scara larga, cu cresterea presiunii asupra sistemului de ingrijiri de sanatate (101-2000 cazuri)". Facem precizarea ca o parte din masurile prevazute pentru Scenariul 3 au fost deja adoptate…

- FCSB - Craiova // Gigi Becali, 61 de ani, finanțatorul roș-albaștrilor, forțeaza transferul portarului Florin Nița (32 de ani), unul dintre preferații suporterilor vicecampioanei. FCSB și CS Universitatea Craiova se intalnesc duminica, 8 martie, de la ora 20:30, in derby-ul etapei cu numarul 2 din play-off-ul…

- Fanii din Peluza Catalin Hildan o ajuta pe Dinamo sa treaca de probleme financiare. La o zi dupa ce Dinamo a cerut un imprumut de la LPF, de 250.000 de lei, fanii din PCH au devenit acționari ai clubului, anunța Prosport. Astfel, prin programul „DDB”, suporterii au strans suma de 100.000 de euro și…